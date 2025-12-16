Rajasthan Medical : सीएम भजनलाल का तोहफा, राजस्थान के अस्पतालों में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें होंगी फ्री

Rajasthan Medical : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हब और स्पोक मॉडल की शुरुआत की। इस मॉडल के तहत, राज्य के 400 स्पोक और 11 मदर लैब्स में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस, थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।