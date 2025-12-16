16 दिसंबर 2025,

Rajasthan Medical : सीएम भजनलाल का तोहफा, राजस्थान के अस्पतालों में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें होंगी फ्री

Rajasthan Medical : राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर। राज्य में निशुल्क जांचों का दायरा बढ़ा। इसमें 100 से अधिक विशिष्ट मेडिकल जांचें फ्री में की जाएंगी। सीएम भजनलाल ने राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हब और स्पोक मॉडल की शुरुआत की।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 16, 2025

CM Bhajanlal gift Rajasthan hospitals More than 100 specialized tests will be free

आरयूएचएस चिकित्सालय में राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल। फोटो पत्रिका

Rajasthan Medical : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हब और स्पोक मॉडल की शुरुआत की। इस मॉडल के तहत, राज्य के 400 स्पोक और 11 मदर लैब्स में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस, थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने आरयूएचएस चिकित्सालय में आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर और रक्तदान शिविर के दौरान हील इन राजस्थान पॉलिसी, 2025 का विमोचन भी किया। यह नीति राज्य को कम लागत में विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

नि:शुल्क चश्मा वितरण अभियान की होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के लिए एनीमिया मुक्त करने के लिए एफसीएम इंजेक्शन अभियान और विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क चश्मा वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में चिकित्सा विभाग में 35,000 पदों पर भर्ती की गई है, और 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

घर बैठे मिलेगी रिपोर्ट

हब एवं स्पोक मॉडल में जिला अस्पतालों से लेकर तहसील स्तर तक की इकाइयां जुड़ी हैं। मरीजों के सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे मरीजों को घर बैठे रिपोर्ट मिल सकेगी। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांचों की संख्या 37 से बढ़कर 101 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 15 से बढ़कर 66 हो जाएगी।

