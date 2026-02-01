Union Budget 2026: बजट पर डोटासरा का CM भजनलाल पर निशाना, कहा- राजस्थान के लिए एक भी तोहफा ला नहीं सके

डोटासरा ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए भी बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए। देश से निवेशक अपनी पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत गिर रही है और बाजार में अस्थिरता का माहौल भय के साथ व्याप्त है। केन्द्र सरकार का यह बजट देश के सभी वर्गों को निराश करने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो वर्षों में कम से कम 60 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे राजस्थान के लिए एक भी रुपया विशेष पैकेज के रूप में नहीं ला पाए। राजस्थान के लिए एक भी तोहफा नहीं ला सके।