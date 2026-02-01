जयपुर में फिर तेज रफ्तार का कहर: कार ने पैदल चल रहे दो युवकों को कुचला, हुई मौत

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी। वह तेज रफ्तार में आगे भागा और कुछ दूरी पर खड़ी एक अन्य कार को टक्कर मारकर रुक गया। इसके बाद आरोपी चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कांवटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए।