PMFBY New Update : राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब यह नुकसान भी बीमा कवरेज में शामिल

PMFBY New Update : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिली। राजस्थान में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती प्रभाव के कारण कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिल सकेगा।