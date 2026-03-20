20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PMFBY New Update : राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब यह नुकसान भी बीमा कवरेज में शामिल

PMFBY New Update : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिली। बीमा कवरेज में अब एक और नए नुकसान को शामिल किया गया है। इसमें 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। जानें पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 20, 2026

PMFBY New Update Rajasthan farmers big relief this loss will now be included in insurance coverage

फोटो - AI

PMFBY New Update : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिली। राजस्थान में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती प्रभाव के कारण कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिल सकेगा।

कृषि विभाग के अनुसार कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक बारिश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है।

कैसे लें सुविधा का लाभ

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बीमित किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में देना अनिवार्य होगा। सूचना कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।

फील्ड सर्वे शुरू करने का निर्देश

कृषि विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड सर्वे शुरू किया जाए ताकि नुकसान का सही आकलन कर शीघ्र बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभावित किसानों को त्वरित राहत दिलाने के निर्देश

विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर पहुंचकर फसल खराबे का निरीक्षण करें और प्रभावित किसानों को त्वरित राहत दिलाने में सहयोग करें।

करीब 2 माह में मिलता है पीएम फसल का पैसा

पीएम फसल बीमा योजना का पैसा मिलने में आमतौर पर करीब 2 महीने का समय लग जाता है। सूचना देने के बाद अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद ही पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।

फसल बीमा क्लेम का स्टेटस कैसे देखें

पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्लेम दर्ज करने के बाद स्टेटस जानने के लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। यहां आपको Application Status के टैब पर क्लिक करना होगा। फिर अपनी Policy ID डालकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, जानें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान की भरपाई करना और किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना है।

किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए डेढ़ प्रतिशत और बागवानी या कमर्शियल फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम का बाकी हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारें वहन करती हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road : तेल-गैस के बाद अब डामर ​हुआ महंगा, जयपुर में सड़क निर्माण कार्य ठप, ठेकेदार परेशान
जयपुर
Jaipur Road construction work stalled oil and gas now asphalt become more expensive Contractor upset

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PMFBY New Update : राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब यह नुकसान भी बीमा कवरेज में शामिल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुलिश जन्मशती पर्व: प्रबुद्ध हस्तियों ने किया श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश को नमन, सोशल मीडिया पर रहा टॉप ट्रेंड

Karpoor Chandra Kulish ji
जयपुर

जयपुर में कथा में उमड़े जनसैलाब से बोले कथावाचक प्रदीप मिश्रा- शिव महंगे आभूषण नहीं, भाव देखता है

जयपुर

Petrol Price Hike : राजस्थान में भी बढ़ी 'प्रीमियम पेट्रोल' की कीमतें- लगा 'झटका', जानें क्या हैं नए भाव?

जयपुर

कुलिश जी को पत्रकारिता में हमेशा गुरु माना, उनसे सीखा और सीखता रहा…

ओपिनियन

आदर भाव से मिले उपहार, जो मेरे लिए अमूल्य रहे…

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.