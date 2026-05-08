Bengal New CM: सुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं, जानें क्या बोले?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर सुवेंदु अधिकारी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण से बंगाल में विकास, सुशासन और जनकल्याण को नई दिशा मिलेगी। शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और भाजपा नेतृत्व के सहयोग से पश्चिम बंगाल में 'सोनार बांग्ला' का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा।