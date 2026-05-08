Jaipur Private Hospital Strike : जयपुर में निजी अस्पतालों में हड़ताल, सरकारी अस्पतालों से आस

चिकित्सक संगठनों के अनुसार निजी अस्पतालों के बंद रहने से करीब 45 से 50 हजार मरीजों की ओपीडी प्रभावित होने का अनुमान है। इसके अलावा 1200 से 1500 ऑपरेशन टाले जाने की संभावना जताई जा रही है। कई डे-केयर प्रक्रियाएं और नियमित जांचें भी प्रभावित हुई हैं। आम मरीजों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलाज कहां मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की सूची और उनके पते यहां दिए जा रहे हैं, ताकि मरीज और परिजन आसानी से उचित अस्पताल तक पहुंच सकें। बहिष्कार के बीच कुछ निजी अस्पतालों ने इलाज करना जारी भी रखा। जिससे मरीजों को कुछ राहत भी रही।