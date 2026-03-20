कुलिश जी को पत्रकारिता में हमेशा गुरु माना, उनसे सीखा और सीखता रहा…

मैंने कुलिश जी को पत्रकारिता में हमेशा गुरु माना। गुरु किसे कहते हैं? जिनसे हम सीखते हैं। जो सिखाते हैं, उन्हें हम शिक्षक कहते हैं। मैंने कुलिश जी से सीखा और सीखता रहा। तब भी जब मैं पत्रिका से जनसत्ता में जा चुका था। कुलिश जी में खबर और भाषा, इन दोनों चीजों के तेवर बारीकी से गुंथे हुए थे। कुलिश जी खबर को सूंघ ही नहीं लेते थे, उसकी महत्ता को भांपते हुए खबर में से खबर निकाल कर मुद्दे को तार्किक परिणति की ओर ले जाने का कौशल भी जानते थे। इस सबके पीछे उनकी नजर में सिर्फ पाठक रहता था। वे पाठकों का भरोसा किसी कीमत पर तोडऩा नहीं चाहते थे। लेकिन एक बार तमाम सजगता के बावजूद ऐसा हो गया। यह 1984 की बात है।