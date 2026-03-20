जयपुर में कथा में उमड़े जनसैलाब से बोले कथावाचक प्रदीप मिश्रा- शिव महंगे आभूषण नहीं, भाव देखता है

कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने जीवन मूल्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान को सही कर्म करना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने चोरी और लालच को गलत बताते हुए कहा कि चोरों का कभी विकास नहीं होता। कथा 20 मार्च से 26 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही है। कथा का समय दोपहर में है, जिसमें शुरुआती दिनों (20-21 मार्च) में यह 1:00 बजे से 4:00 बजे तक और 22 से 26 मार्च तक दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक होने की जानकारी है।