कुलिश जन्मशती पर्व: प्रबुद्ध हस्तियों ने किया श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश को नमन, सोशल मीडिया पर रहा टॉप ट्रेंड

श्रद्धेय कुलिश जी को नमन करने वालों में ज्योति खंडेलवाल (भाजपा नेता), पंडित सुरेश मिश्रा (सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष), अमित गोयल ( भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष ), विनोद जाखड़ (एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष), राखी राठौर (बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष), डॉ. सौम्या गुर्जर (जयपुर की निवर्तमान मेयर ), आलोक राज (राजस्‍थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष), उपेन यादव ( भाजपा नेता) और निर्मल चौधरी (कांग्रेस के युवा नेता) सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख शख्सियतें शामिल रहीं। युवाओं ने उन्हें एक प्रेरणास्रोत के रूप में देखते हुए उनकी लिखी पंक्तियों और जीवन दर्शन को साझा किया।