कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष: अभाव से आत्मनिर्भरता तक…70 साल में ऐसे बदला राजस्थान का चेहरा, पढ़ें ऐतिहासिक सफर

1997 में करौली नया जिला बना। आर्थिक उदारीकरण के चलते राजस्थान में निजी निवेश और उद्योगों के लिए नए अवसर खुलने लगे। संगमरमर, चूना पत्थर और अन्य खनिजों के उत्पादन में राज्य अग्रणी बनने लगा।

देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य बना। जयपुर से दुबई के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ होने से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ी। ई-मित्र सेवा शुरू, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण।