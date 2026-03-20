कुलिश जन्मशती पर्व: कुलिश जी की निर्भीक कलम… पत्रकारिता की वो कलम जिसने समाज की दिशा बदल दी

बात दिसंबर 1978 की है, जब कुलिश जी को पता चला कि पाकिस्तान पैसे लेकर सऊदी के शहजादे बदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और उनके बेटे को राजस्थान में ट्रॉफी हटिंग करवा रहा है। खोजी पड़ताल के बाद पत्रिका में 31 दिसंबर को खबर छपी कि अरब शहजादे की टोली ने भारत में 13 तिलोड़ पक्षियों का शिकार किया। खबर से हंगामा मच गया। दो दिन बाद ही हाईकोर्ट ने शिकार पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने विदेश राज्य मंत्री को जैसलमेर भेजा। अगले ही साल प्रदेश से सटी पाक सीमा की बाड़बंदी शुरू करवाई। पाठकों का इतना भरोसा था कि शासन-प्रशासन से पहले कुलिश जी को खबर मिलती थी।