Bitiya @Work Campaign: आज बेटियां संभालेंगी कमान, गूगल फॉर्म से साझा करेंगी आइडिया, ऐसे करें तैयारी

अपने माता/पिता से उनके कार्यक्षेत्र के बारे में अच्छे से जानें।

कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी करें।

उन समस्याओं/चुनौतियों के आसान समाधान के बारे में सोचें।

कार्य को अधिक बेहतर और नए तरीकों से करने की सोचें ताकि जल्दी और आसानी से हो सके।

अपने आइडिया को पॉइंट्स में लिखें, आप प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकती हैं।