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Bitiya @Work Campaign: बेटियां कल भेजेंगी इनोवेटिव आइडिया, गूगल फॉर्म से शेयर कर सकेंगी

Bitiya @Work: बिटिया @वर्क अभियान के तहत 20 मार्च को बेटियां कार्यस्थल पर जाकर अनुभव लेंगी और अपने इनोवेटिव आइडिया गूगल फॉर्म के जरिए साझा करेंगी।

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जयपुर

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Arvind Rao

Mar 19, 2026

Patrika Bitiya @Work Initiative

Patrika Bitiya @Work Initiative

Patrika Bitiya @Work Initiative: जयपुर: पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के तहत 20 मार्च को बेटियां अपने माता-पिता के कार्यस्थल पर पहुंचकर नेतृत्व की दिशा में पहला कदम रखेंगी।

यह पहल बेटियों को वास्तविक कार्य वातावरण से जोड़ने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। बेटियां अपने अनुभव और इनोवेटिव आइडिया गूगल फॉर्म से शेयर कर सकेंगी। इसकी विस्तृत जानकारी 20 मार्च के अंक में दी जाएगी।

बिटिया @वर्क से संबंधित खबरें नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ें…

Patrika Group's 'Bitiya @Work' Campaign:पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जयंती 20 मार्च, बेटियों और उनके माता-पिता के लिए गर्व और उत्साह से भरा दिन बनने जा रही है। इस खास मौके पर ‘बिटिया@वर्क’ अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो समाज में बेटा-बेटी की समानता का संदेश देने की एक अनूठी पहल है।

Bitiya @Work:पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के तहत 20 मार्च को बेटियां अपने अभिभावकों के कार्यस्थल पर जाकर वहां की कार्यप्रणाली करीब से समझेंगी।

Bitiya @Work:पत्रिका समूह का बिटिया @वर्क अभियान 20 मार्च को आयोजित होगा। इसकी थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' है।

Bitiya @Work Campaign:बेटियों में नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पत्रिका समूह का अभियान 'बिटिया @वर्क' 20 मार्च को आयोजित किया जा रहा है।

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Published on:

19 Mar 2026 08:26 am

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