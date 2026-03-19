Bitiya @Work Campaign: बेटियां कल भेजेंगी इनोवेटिव आइडिया, गूगल फॉर्म से शेयर कर सकेंगी

Patrika Bitiya @Work Initiative
Patrika Bitiya @Work Initiative: जयपुर: पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के तहत 20 मार्च को बेटियां अपने माता-पिता के कार्यस्थल पर पहुंचकर नेतृत्व की दिशा में पहला कदम रखेंगी।
यह पहल बेटियों को वास्तविक कार्य वातावरण से जोड़ने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। बेटियां अपने अनुभव और इनोवेटिव आइडिया गूगल फॉर्म से शेयर कर सकेंगी। इसकी विस्तृत जानकारी 20 मार्च के अंक में दी जाएगी।
Patrika Group's 'Bitiya @Work' Campaign:पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जयंती 20 मार्च, बेटियों और उनके माता-पिता के लिए गर्व और उत्साह से भरा दिन बनने जा रही है। इस खास मौके पर ‘बिटिया@वर्क’ अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो समाज में बेटा-बेटी की समानता का संदेश देने की एक अनूठी पहल है।
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