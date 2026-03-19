Bitiya @Work Campaign: बेटियां कल भेजेंगी इनोवेटिव आइडिया, गूगल फॉर्म से शेयर कर सकेंगी

Patrika Bitiya @Work Initiative: जयपुर: पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के तहत 20 मार्च को बेटियां अपने माता-पिता के कार्यस्थल पर पहुंचकर नेतृत्व की दिशा में पहला कदम रखेंगी।