Bitiya @Work Campaign: बेटियों को दें नेतृत्व का अवसर, 20 मार्च को बेटियों को कार्यस्थल पर लाएं

अभिभावकों से अपील है कि इस थीम के तहत बेटियों को कार्यस्थल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान सुझाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। इससे जुड़े फोटो, वीडियो और अनुभव पत्रिका के साथ साझा कर सकेंगे। चयनित प्रविष्टियों को 21 मार्च को प्रकाशित किया जाएगा एवं शेष को पत्रिका डिजिटल और एफएम मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। इसमें भागीदारी करने वाली बेटियां गूगल फॉर्म से अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर कर सकेंगी।