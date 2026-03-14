‘प्रदेश के हर क्षेत्र की आवाज अखबारों में उठनी चाहिए’, 53 साल पहले श्रद्धेय कुलिशजी ने दिया था संदेश

कुलिशजी के विचारों ने पत्रकारिता को नई दिशा दी। गांव से लेकर शहर तक हर सुबह पाठक समाचार पत्र का इंतजार करते हैं।साइकिल से अखबार लेकर आने वाले हॉकर को देखते ही खबरें पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वर्षों से राजस्थान पत्रिका ने गांव-ढाणी तक खबरें पहुंचाकर पाठकों का विश्वास जीता है और निष्पक्ष पत्रकारिता की परंपरा को मजबूत किया है।