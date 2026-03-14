‘प्रदेश के हर क्षेत्र की आवाज अखबारों में उठनी चाहिए’, 53 साल पहले श्रद्धेय कुलिशजी ने दिया था संदेश

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी
Rajasthan News: राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्मशती वर्ष (1926–2026) के अवसर पर उनके विचार आज भी पत्रकारिता को दिशा दे रहे हैं। करीब 53 साल पहले कुलिशजी ने कहा था कि प्रदेश के हर क्षेत्र की आवाज अखबारों के माध्यम से उठनी चाहिए।
इससे जुड़ा संस्मरण ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शुभकाम आर्य ने साझा किया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 1972 में गंगापुर सिटी में ‘पत्रकार और समाज’ विषय पर एक गोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसमें कुलिशजी मुख्य सहभागी के रूप में पहुंचे थे।
डॉ. आर्य के अनुसार यह कार्यक्रम उनके पिता गोर्वधन लाल गर्ग के निमंत्रण पर आयोजित किया गया था। अपने उद्बोधन में कुलिशजी ने कहा था कि राजस्थान के आंचलिक क्षेत्रों की आवाज को मजबूत करने के लिए हर जिले से दैनिक समाचार पत्र निकलने चाहिए।
गोष्ठी के बाद कुलिशजी को मुंबई जाना पड़ा था, लेकिन तीन दिन बाद 26 अक्टूबर 1972 को उन्होंने गर्ग को पत्र लिखकर फिर यही बात दोहराई कि प्रदेश के ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों की आवाज अखबारों में प्रमुखता से उठनी चाहिए।
कुलिशजी के विचारों ने पत्रकारिता को नई दिशा दी। गांव से लेकर शहर तक हर सुबह पाठक समाचार पत्र का इंतजार करते हैं।साइकिल से अखबार लेकर आने वाले हॉकर को देखते ही खबरें पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वर्षों से राजस्थान पत्रिका ने गांव-ढाणी तक खबरें पहुंचाकर पाठकों का विश्वास जीता है और निष्पक्ष पत्रकारिता की परंपरा को मजबूत किया है।
कुलिशजी की जन्मशती पर कई साहित्यकारों और कवियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बालोतरा के कुमार जितेंद्र जीत ने अपने काव्य में पत्रिका की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए कुलिशजी को नमन किया। वहीं सत्यनारायण नागौरी ने अपनी रचना में कुलिशजी की लेखनी को लोकतंत्र की सच्ची ताकत बताते हुए उन्हें आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित की।
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