बेटियों को पहचान बनाने की प्रेरणा दें, 20 मार्च को बेटियों को कार्यस्थल पर जरूर लाएं

पत्रिका समूह के सामाजिक सरोकारों की इस पहल के तहत, माता-पिता अपनी बिटिया को कार्यस्थल पर लाकर उसे अपने कार्यों से परिचित कराते हैं। इस दौरान पत्रिका ऑफिस में बेटियां माता-पिता की सीट पर बैठकर उनके कामकाज को समझने का प्रयास करती हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है और वे भविष्य में नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रेरित होती हैं।