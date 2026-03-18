Rajasthan Minerals : राजस्थान की बल्ले बल्ले, धरती से निकला खजाना, जिंक-चांदी खनन से सरकार की हुई खूब कमाई

Rajasthan Minerals : राजस्थान की धरती में छिपा खनिज राज्य सरकार की आय का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के 11 माह में खनन से सरकार को 9,135 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल चुका है। यह गत वर्ष से 936.28 करोड़ रुपए अधिक है। इनमें मेजर मिनरल श्रेणी में जिंक सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बनकर उभरा है। जिंक के खनन से सरकार को अब तक करीब 2,131 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।