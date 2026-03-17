CM Bhajan Lal visit to Delhi : सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे से राजस्थान में बढ़ी हलचल, जानें इन तीन दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों से क्या कहा?

इस अवसर पर उन्हें जन्मदिवस की आत्मीय बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के दौरान प्रदेश की महत्वाकांक्षी 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' एवं 'जल जीवन मिशन' की प्रगति पर सार्थक चर्चा हुई। हमारा संकल्प है कि राजस्थान के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हो। सीएम ने केंद्र के समक्ष प्रदेश के विकास से जुड़े कई लंबित मुद्दे भी रखे, ताकि परियोजनाओं को गति मिल सके।