Exam Center Change: RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026, जयपुर, ब्यावर और भीलवाड़ा के परीक्षा केंद्र बदले

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वरिष्ठ अध्यापक (2nd ग्रेड टीचर) और कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने आवेदन फॉर्म में संशोधन और आवेदन वापस लेने (Withdraw) की सुविधा प्रदान की है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने फॉर्म में आवश्यक सुधार या प्रत्याहरण कर सकते हैं।