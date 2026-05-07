Good News: गांव की महिलाओं की बदलेगी तकदीर ! अब राजस्थान में बनेंगी ‘मिलिनेयर दीदी’

Women Empowerment: जयपुर. राजस्थान अब महिला सशक्तीकरण की नई मिसाल गढ़ रहा है। गांवों की महिलाएं सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बन रहीं, बल्कि अब “लखपति दीदी” से आगे बढ़कर “मिलिनेयर दीदी” बनने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजीविका मॉडल को महिला सशक्तीकरण का रोल मॉडल बताया है।

बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की 21वीं कार्यकारी समिति की बैठक में महिलाओं की आर्थिक ताकत को और मजबूत बनाने पर बड़ा फोकस रहा। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं को करोड़ों के कारोबार से जोड़ने की दिशा में ठोस काम होगा।