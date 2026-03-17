IPL 2026 : जयपुर के खेलप्रेमी मायूस, एसएमएस स्टेडियम को नहीं मिला एक भी मैच, राजस्थान में राजनीतिक घमासान तेज

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) 2026 के पहले चरण के जारी शेड्यूल में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक भी मैच की मेजबानी नहीं मिली है। टूर्नामेंट के शुरुआती 20 मैचों की सूची में राजस्थान रॉयल्स के होम मैच गुवाहाटी शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, स्टेडियम की जर्जर स्थिति और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में चल रहे प्रशासनिक संकट व समय पर चुनाव न होने को इस फैसले का मुख्य कारण माना जा रहा है।