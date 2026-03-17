RSS New Change : आरएसएस संगठनात्मक ढांचे में होगा बड़ा बदलाव, अब राजस्थान में होंगे 5 संभाग

1- परिवार बढ़े, संतुलन बने- सरसंघचालक मोहन भागवत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीन या अधिक बच्चों की जरूरत बताई है। संघ इसी दृष्टि से हिंदू समाज से आह्वान कर रहा है।

2- जातिगत बांटने का विरोध- संघ का स्पष्ट मानना है कि यदि अच्छे शासन के लिए जातिगत जनगणना होती है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य जातिगत बांटने पर होगा तो संघ विरोध करेगा।