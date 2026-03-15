LPG Crisis : व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पर नया अपडेट, राजस्थान सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

होटल, रेस्टोरेंट्स के लिए उपलब्धता विकल्प न होने की स्थिति में व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। जिला स्तर पर 20 प्रतिशत कोटा आधार पर तय किया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी और गैस कम्पनियों के अधिकारियों की कमेटी तय करेगी।

सुमित गोदारा, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री, राजस्थान