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LPG Crisis : एलपीजी गैस अवैध भंडारण पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कालाबाजारी करने वालों को डीएम की चेतावनी

LPG Crisis : बांसवाड़ा जिला कलक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने शुक्रवार को खांदू कॉलोनी में दबिश देकर 6 गैस सिलेंडर जब्त किए।

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बांसवाड़ा

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Sanjay Kumar Srivastava

Mar 14, 2026

Rajasthan LPG Gas Crisis food and supplies big Action Banswara DM Warns Black Marketeers

फाइल फोटो पत्रिका

LPG Crisis : बांसवाड़ा शहर में एलपीजी गैस संकट के बीच जिला प्रशासन ने अवैध रूप से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों का भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला कलक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने शुक्रवार को खांदू कॉलोनी में दबिश देकर 6 गैस सिलेंडर जब्त किए।

प्रवर्तन अधिकारी लाल शंकर डामोर ने बताया कि सूचना मिली थी कि खांदू कॉलोनी स्थित लाभचंद और सोहनलाल के निजी आवास पर गोपनीय तरीके से सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। टीम ने छापा मारा तो वहां भगदड़ मच गई। कार्रवाई के दौरान भी कई लोग सिलेंडर खरीदने पहुंचे, जिससे पता चला कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चल रहा था। इस दौरान 4 बड़े और 2 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए।

अवैध भंडारण और रिफिलिंग की मिली सूचना

डीएसओ ओमप्रकाश जोतेड़ ने बताया कि खांदू कॉलोनी में अवैध भंडारण और रिफिलिंग की सूचना मिली थी। यहां उपभोक्ताओं को सीधे सिलेंडर दिए जा रहे थे। इसलिए यहां कार्रवाई की गई।

गैस की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी

जिला कलक्टर इंद्रजीत यादव ने गैस की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग आपदा का फायदा उठाकर अवैध भंडारण या रिफिलिंग करेंगे, उनके खिलाफ 6-ए के तहत सख्त प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है।

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Published on:

14 Mar 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / LPG Crisis : एलपीजी गैस अवैध भंडारण पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कालाबाजारी करने वालों को डीएम की चेतावनी

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