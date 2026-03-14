LPG Crisis : एलपीजी गैस अवैध भंडारण पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कालाबाजारी करने वालों को डीएम की चेतावनी

प्रवर्तन अधिकारी लाल शंकर डामोर ने बताया कि सूचना मिली थी कि खांदू कॉलोनी स्थित लाभचंद और सोहनलाल के निजी आवास पर गोपनीय तरीके से सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। टीम ने छापा मारा तो वहां भगदड़ मच गई। कार्रवाई के दौरान भी कई लोग सिलेंडर खरीदने पहुंचे, जिससे पता चला कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चल रहा था। इस दौरान 4 बड़े और 2 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए।