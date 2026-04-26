बांसवाड़ा जिले में हत्या के बाद बवाल: आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घरों में लगाई आग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

जानकारी के अनुसार, टामटिया गांव निवासी गोविंद पुत्र छगन पर देर शाम उसके घर के पास ही हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 7 से 8 बाइक पर सवार होकर आए हथियारबंद युवकों ने अचानक उस पर धावा बोल दिया। हमले में गोविंद को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए।