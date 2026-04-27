बांसवाड़ा में भड़की हिंसा की पूरी कहानी; युवक की हत्या के बाद उपजा था तांडव, 30 परिवार हुए घर से बेघर

सोमवार सुबह उदयपुर रोड पर बना सली पिपली बस स्टैंड सूना नजर आया। अमूमन यहां सुबह दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन अभी सन्नाटा था। कुछ सरकारी कर्मचारी, जिनकी गांव में ड्यूटी है, वे यहां आए, लेकिन डरे-सहमे नजर आ रहे थे। पत्रिका टीम बस स्टैंड से आगे बढ़ी तो बस्सी आड़ा गांव का बोर्ड लगा नजर आया। यहां पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात था। सडक़ के दोनों तरफ करीब एक किलोमीटर तक 25-30 घर जले हुए थे।