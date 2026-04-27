Banswara Violence: युवक की हत्या के बाद हिंसा-आगजनी, दमकलों को घुसने नहीं दिया; बेबस देखती रही पुलिस

5 बजे बाद ईसरवाला से बारात लौटी, जिसमें गोविन्द भी अपने घर आया।

6 बजे के करीब 25 वर्षीय गोविन्द मईड़ा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया।

7 बजे अंधेरा ढलते ही मृतक पक्ष के लोगों ने आरोपियों के घर फूंकने शुरू कर दिए।

7:30 बजे तक मोटागांव थाने और बस्सीआड़ा चौकी से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा।

7:35 बजे पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया।

8 बजे आरोपी परिवार पूरी तरह गांव से भाग चुके थे।

9 बजे दो फायरब्रिगेड पहुंची, जिसे भी घटनास्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया।

11 बजे रात तक घर जलते रहे और सारा सामान खाक हो गया।

1 बजे रात तक पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे।