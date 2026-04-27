राजस्थान में हत्या के बाद फूंक दिया 40 घरों की बस्ती, अब सूने आंगनों में सिर्फ बेजुबान जानवर दे रहे पहरा, देखें तस्वीरें

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के कच्चे, टिनशेड और कवेलूपोश मकानों में आग लगा दी। हालात इतने बेकाबू थे कि भीड़ ने मौके पर पहुंची दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घटनास्थल से 200 मीटर पहले ही रोक दिया, जिससे आग देर रात तक धधकती रही। इतना ही नहीं, जब मोटागांव थाना पुलिस और बस्सीआड़ा चौकी का जाब्ता मौके पर पहुंचा तो उन्मादी भीड़ ने उन पर भी पथराव कर दिया।