इकलौते चिराग को ट्रैक्टर से रौंदा, रोकने की कोशिश की तो कातिल ने और बढ़ा दी रफ्तार, सरेराह कर डाला छात्र का कत्ल

तभी रास्ते में एक बजरी से भरी अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने हमारी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। यह भिड़ंत इतनी भयानक थी कि मेरे साथी राकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ईश्वर की कृपा और प्रारब्ध से मैं इस दुर्घटना में जीवित बच गया, हालांकि मुझे कुछ आंशिक चोटें आई हैं। मेरे लिए यह विश्वास कर पाना कठिन है कि जो मित्र कुछ देर पहले मेरे साथ था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा।

-गोविंद धाकड़, मृतक राकेश का साथी