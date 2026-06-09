भीलवाड़ा ACB का बड़ा एक्शन: पटवारी के फर्जी साइन से माइनिंग लीज दिलाने वाले JEN समेत 8 आरोपियों पर चालान

ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक पारसमल ने बताया कि ने प्रकरण में मुख्य आरोपी तत्कालीन फोरमैन एवं मौजूदा भूजल वैज्ञानिक कार्यालय जोधपुर के कनिष्ठ अभियंता मनीष पंवार को 28 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर 387 व 388 में नामजद आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक मामलात न्यायालय में 3 जून 2026 को चालान पेश किया गया। दोनों ही प्रकरण में खनिज विभाग के कर्मचारी अजय मेहता, प्रहलाद सिंह व सोहन लाल की संलिप्ता पाने जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबधित विभाग को लिखा है। अभियोजन स्वीकृति लंबित है।