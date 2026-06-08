राशन कार्ड में नाम जोड़ना हुआ आसान, रसद विभाग ने लांच की नई वेबसाइट, मोबाइल से घर बैठे करें आवेदन

जिला रसद विभाग (पाली) के प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार ने बताया कि अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि ई-मित्र केंद्र वाले नाम जोड़ने या हटाने के एवज में तय शुल्क से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। कई बार ई-मित्र ऑपरेटर गलत जानकारी भी फीड कर देते थे। इन्हीं सब दिक्कतों और धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए यह डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। अब जनता आत्मनिर्भर बनकर खुद अपना काम कर सकेगी।