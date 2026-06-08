राशन कार्ड में नाम जोड़ना हुआ आसान, रसद विभाग ने लांच की नई वेबसाइट, मोबाइल से घर बैठे करें आवेदन

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए रसद विभाग ने शुरू की नई वेबसाइट (फोटो-एआई)
पाली: अब राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आपको न तो जिला रसद कार्यालय (डीएसओ) के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही ई-मित्र केंद्रों पर जेब ढीली करनी होगी। रसद विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही यह सारा काम चुटकियों में कर सकते हैं।
बता दें कि यह नई और बेहद सरल व्यवस्था राजस्थान के पाली जिले सहित पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। रसद विभाग के नए पोर्टल के जरिए उपभोक्ता घर बैठे निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
राशन कार्ड में परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना हो या किसी का नाम हटाना हो, अब सीधे मोबाइल से होगा।
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का लाभ लेने के लिए नया आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
यदि कोई संपन्न परिवार स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर होना चाहता है, तो वह 'गिव-अप' अभियान के तहत ऑनलाइन सरेंडर कर सकता है।
इसके लिए उपभोक्ताओं को रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर बेहद आसान प्रक्रिया का पालन करते हुए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन सबमिट हो जाएगा।
इस पोर्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन करने के बाद आपको अप्रूवल के लिए इंतजार करते हुए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से ही आवेदन की स्थिति लाइव देख सकते हैं।
अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होगी या कोई दस्तावेज कम होगा, तो उसकी जानकारी भी पोर्टल पर तुरंत दिख जाएगी, जिसे आप समय रहते सुधार सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर यह भी स्पष्ट बताया गया है कि कौन व्यक्ति किस योजना के लिए पात्र है।
जिला रसद विभाग (पाली) के प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार ने बताया कि अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि ई-मित्र केंद्र वाले नाम जोड़ने या हटाने के एवज में तय शुल्क से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। कई बार ई-मित्र ऑपरेटर गलत जानकारी भी फीड कर देते थे। इन्हीं सब दिक्कतों और धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए यह डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। अब जनता आत्मनिर्भर बनकर खुद अपना काम कर सकेगी।
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