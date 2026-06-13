Bhilwara : रामधाम से गायत्री आश्रम तक एलिवेटेड रोड को मंजूरी, जिला कलक्टर ने कई सवालों के दिए बेबाक जवाब

Bhilwara District Collector Answers : टेक्सटाइल सिटी को प्रदूषण मुक्त, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए भीलवाड़ा जिला प्रशासन किस रोडमैप पर काम कर रहा है? मानसून की दस्तक के बीच जलभराव की चुनौती से निपटने का क्या मास्टर प्लान है? शहर के अटके हुए विकास प्रोजेक्ट्स और आमजन से जुड़े सुलगते सवालों को लेकर जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने राजस्थान पत्रिका से बात की। कलक्टर ने दोटूक कहा कि सरकार की बजट घोषणाओं को को चिन्हित कर लिया है। कई हिस्सों में पानी की सुचारू निकासी के लिए भूमिगत नालों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। धरातल पर उतारने और जनता को बड़ी राहत देने के लिए हर महकमा अलर्ट मोड पर है। विकास, विजन और व्यवस्थाओं पर हुई बातचीत के अंश।