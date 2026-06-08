भीलवाड़ा शहर में प्रदूषण का खतरा: खुली ट्रॉलियों में ढोई जा रही कोयले की राख, राहगीरों की आंखों में उड़ रही धूल

Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली कोयले की राख का परिवहन अब आमजन के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रविवार दोपहर भीलवाड़ा बाईपास पर कोयले की राख से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना किसी तिरपाल या सुरक्षा कवर के खुलेआम दौड़ते देखा गया। इस लापरवाही के कारण पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजेदार बात यह है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कोई नंबर तक नहीं लिखे हुए थे। इससे परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने नजर आती है।