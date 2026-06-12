भीलवाड़ा में बजरी माफिया बेखौफ: कोठारी नदी में खुलेआम अवैध खनन, रेकी के लिए तैनात रहते हैं गुर्गे, पुलिस-प्रशासन मौन

कार्रवाई के दौरान मांडल थाना प्रभारी रोहिताश्व यादव भी साथ थे। जांच में सामने आया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से वहां 1300 मीटर लंबी सड़क बनाने का करीब 1.40 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। मौके पर मैनेजर पवन चौहान से पूछताछ की तो सामने आया कि जिस खाली भूखंड पर यह बजरी पड़ी थी, वह भगवती देवी अजमेरा का है। भूखंड पर अशोक सोमाणी की ओर से बजरी का स्टॉक किया गया।