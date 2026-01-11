पुलिस थाने और चौकियों के सामने से गुजर रहे बजरी माफिया, धृष्टराष्ट्र की भूमिका में जिम्मेदार

धौलपुर. जिले में एक दफा फिर से बजरी माफिया का आंतक बढ़ गया है। पुलिस, वन विभाग, खनन और राजस्व विभाग पर अवैध बजरी रोकने की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस और कुछ वन विभाग के इलाके अन्य एजेंसियां सुस्त पड़ी है। हाल ये है कि पुलिस थाने और चौकियों के सामने से धड़धड़ाते और साउंड बजाते हुए चंबल बजरी लदी ट्रेक्टर-ट्रॉलियां गुजरती है लेकिन इन्हें सुनाई नहीं देता। धौलपुर से सागरपाड़ा से लेकर बरैठा यूपी चौकी तक और सरमथुरा के झिरी से लेकर बाड़ी रोड और सैंपऊ रोड से यूपी बॉर्डर तक बजरी ऑर्डर पर सप्लाई हो रही है। निजी तो छोडि़ए सरकारी इमारतों में धड़ल्ले से अवैध बजरी उपयोग हो रही है। लेकिन कोई रोकटोक नहीं है। रात में शहर में बजरी माफिया सप्लाई करता है जो सुबह करीब 9 बजे तक रहती है। इन दिनों मौसम खराब है तो कोई समय सीमा नहीं है। सरमथुरा उपखंड में वन विभाग के झिरी नाके पर तैनात वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत ने गत 8 जनवरी की रात बजरी माफिया को रोकने का प्रयास किया तो उस पर ट्रेक्टर-ट्रॉली चढ़ी और आसानी से निकल गए। वनरक्षक जितेन्द्र ने जयपुर में शुक्रवार रात दम तोड़ दिया था। मौत की खबर के बार सिस्टम में हडक़ंप मचा और सरमथुरा पुलिस ने आरोपित बजरी माफिया रामसेवक उर्फ चालू पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा मजरा नगर धरदबोचा। सीओ नरेन्द्र मीणा का कहना है कि अवैध बजरी परिवहन में और जो भी संलिप्त हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। मृतक वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत का जयपुरिया अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम शव परिजनों को सौंप दिया।