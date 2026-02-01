33 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ नवीन धौलपुर सेशन कोर्ट

13 बीघा में फैला वातानकूलित, एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम से सुसज्जित राज्य का पहला धौलपुर सेशन कोर्ट का निर्माण 80 फीसदी हो चुका है। जिसका निर्माण 2018 से चल रहा था, लेकिन अभी तक कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण नहीं हो पाया है, हालांकि 3 करोड़ की लागत से बार भवन और टीन शेडों का निर्माण कराया गया है, हालांकि अभी सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर आ रही है। जिसको लेकर परिषर में दो बार बोर खनन किया गया, लेकिन इलाका पथरीला होने के कारण दोनों बार ही बोर फेल हो गए। जिसके बाद अब पीएचइडी को नवीन कोर्ट तक पानी पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। जिसका इस्टीमेंट बनाकर विभाग को सौंप दिया गया है, अब पीएचइडी चंबल से कोर्ट तक लगभग पांच से छह किलोमीटर की पाइप लाइन बिछाएगा। पानी को संग्रह करने के लिए कोर्ट में एक लाख लीटर का टैंक भी बना हुआ है। हालांकि अभी डिमांड राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।