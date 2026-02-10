हमले के 3 आरोपितों को 5-5 वर्ष का कारावास

लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 11 जून 2015 को पढाका गांव निवासी भगवान सिंह पुत्र राजी बघेला ने सैंपऊ थाने में अपने बेटे की मारपीट और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि पड़ाका गांव के ही रामअवतार, रामनरेश और अशोक पुत्रगण प्रेम सिंह बघेला हमारे खेतों में गाय भैंस चरा रहे थे, जिनसे मेरेे बेटे महेश ने मना किया तो लाठी फरसे से जानलेवा हमला किया। बेटा घायल हो गया और उसे मृत समझकर छोडक़र भाग गए।