थाने में घुसते ही चकरा गया विधायक का सिर, न संतरी मिला न मुंशी; बोले- ऐसा राजस्थान में कहीं नहीं देखा, थानेदार की लगा दी क्लास

धौलपुर: राजस्थान के धौलपुर जिले से कानून-व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह जब अचानक बसई डांग थाने पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। पूरे थाने में उन्हें एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। इस लापरवाही पर बिफरते हुए विधायक ने मौके से ही थाना प्रभारी को फोन लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर की।