नहीं खानी होंगी दर-दर ठोकरें, धौलपुर में भी बनेगा मिनी सचिवालय!

धौलपुर. अगर सबकुछ ठीक रहा तो आम नागरिक और दूर-दराज से आने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले पर सरकार की इनायत रही तो जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का सपना पूर्ण होने का अनुमान है। अभी तक इधर-उधर खुले दफ्तर एक स्थान पर होंगे और आम व्यक्ति को छोटे से कार्यों के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने बजट से पूर्व राज्य सरकार को मुख्यालय पर कम पड़े जिला कलक्ट्रेट के भवन के स्थान पर मिनी सचिवालय बनाने का प्रस्ताव भेजा है। उक्त प्रस्ताव करीब 250 करोड़ का होगा। जिसमें सभी दफ्तर एक साथ और एक छत के नीचे कार्य करेंगे। प्रशासन ने शहर के लिए भी तीन दिन पहले दो नवीन प्रस्ताव भेजें हैं। जिसमें दूसरा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है जो वर्तमान समस्या से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसमें शहर में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 158 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। हालांकि, पूर्व में करीब 261 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। अब सबकी निगाहें सरकार के आगामी राज्य बजट पर हैं। वर्तमान में करीब विभिन्न 43 कार्यालय संचालित हैं। इसमें 3 केन्द्र, 32 राज्य और 8 अद्र्ध सरकारी कार्यालय हैं। इनमें करीब 1234 कार्मिक कार्यरत हैं।