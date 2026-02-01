तीस माह का काम…नौ साल बाद भी अधर में लटका

सिंचाई विभाग और डीवीपीआर कंपनी की उदासीनता का ही कारण है कि तीस माह का कार्य नौ सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। चंबल लिफ्ट परियोजना के प्रारंभ हुए कंपनी और विभाग के शनै-शनै कार्य के कारण धौलपुर सहित 3 तहसीलों के हजारों किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। लिफ्ट परियोजना से संचित चंबल के पानी से जिले के लोगों की भी प्यास बुझेगी वहीं हजारों हेक्टेयर भूमि की भी सिंचाई की जाएगी, लेकिन अभी भी किसानों को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल सका है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग और कंपनी लोग आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। ज्ञात हो कि चंबल लिफ्ट परियोजना का कार्य हैदराबाद की कंपनी जेवीसीआर कर रही है। जिसका 834 करोड़ का टेंडर है यह कंपनी परियोजना को कंपलीट करने के साथ आठ साल तक मेंटेनेंस का कार्य भी देखेगी।