7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

हत्या मामले में 5 आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास

खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था लड़ाई झगड़ा व फायरिंग इसी विवाद में दोनों पक्षों के एक.एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई थी मौत धौलपुर. करीब साढ़े 8 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को पांच-पांच साल के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Feb 07, 2026

खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था लड़ाई झगड़ा व फायरिंग

इसी विवाद में दोनों पक्षों के एक.एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई थी मौत

धौलपुर. करीब साढ़े 8 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र का है, जिसमें दोनों पक्षों में से एक-एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 8 जुलाई 2017 को दिहौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी7 राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा व फायरिंग हुई थी। जिसमें श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई थी।

लोक अभियोजक मथुरिया ने बताया कि झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दिहौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया। इसी प्रकरण में शनिवार 7 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने दोनों पक्षों के पांच लोगों के आरोप सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें श्रीचंद पक्ष के धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह को सजा हुई है। वहीं राजेंद्र पक्ष के राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोवरन सिंह को सजा हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 07:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / हत्या मामले में 5 आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपात्र परिवारों के लिए नाम हटवाने का अंतिम मौका

Food Security Scheme
धौलपुर

हाइटेक होता किसान…कर रहा स्मार्ट तकनीक से खेती

हाइटेक होता किसान...कर रहा स्मार्ट तकनीक से खेती Farmer is becoming hi-tech...doing farming with smart technology
धौलपुर

बोर्ड परीक्षा: निजी स्कूल केंद्रों पर माइको ऑब्जर्वर रखेंगे पैनी नजर

बोर्ड परीक्षा: निजी स्कूल केंद्रों पर माइको ऑब्जर्वर रखेंगे पैनी नजर Board exams: Micro observers will keep a close watch on private school centers
धौलपुर

नन्हीं मुस्कान को मिली नई जिन्दगी 3 माह के शिशु का दत्तक-ग्रहण

नन्हीं मुस्कान को मिली नई जिन्दगी 3 माह के शिशु का दत्तक-ग्रहण Little Muskaan gets a new lease of life; 3-month-old baby gets adopted
धौलपुर

फर्जी आरटीओ कर्मी बन अवैध वसूली करने वाला पकड़ा

फर्जी आरटीओ कर्मी बन अवैध वसूली करने वाला पकड़ा A person posing as a fake RTO employee was caught extorting money
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.