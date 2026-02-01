हत्या मामले में 5 आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास

धौलपुर. करीब साढ़े 8 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र का है, जिसमें दोनों पक्षों में से एक-एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 8 जुलाई 2017 को दिहौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी7 राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा व फायरिंग हुई थी। जिसमें श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई थी।