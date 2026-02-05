फर्जी आरटीओ कर्मी बन अवैध वसूली करने वाला पकड़ा

आरोपित हाइवे पर स्कूटी आड़ा कर वाहनों को रोक चालकों अवैध रूप से एंट्री वसूलता था। हाल ही में परिवहन विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कोतवाली थाने एफआइआर दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडिया में गिरफ्तार आरोपित मंगल सिंह उर्फ मंगे निवासी धौलपुर एनएच 44 स्थित धौलपुर बॉर्डर पर फर्जी तरीके से आरटीओ कर्मी बन एक ड्राइवर से जबरन अवैध वसूली कर रहा था। वीडियो में आरोपित ड्राइवर को मारने की धमकी दी। मामला सामने आने पर परिवहन विभाग ने जांच की तो न तो पुलिस से संबंधित है एवं न ही परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी था। उक्त व्यक्ति पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं जो एक हिस्ट्रीशीटर है एवं आदतन अपराधी है।