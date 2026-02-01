गाड़ी के आगे बाइक लगाने पर झगड़ा, दो युवको से मारपीट

अपाचे सवार वकील और बबलू ने फोन करके दो-तीन और बाइकों पर करीब एक दर्जन लोगों को बुला लिया और पथराव करने लगे। जब उन्होंने बचने का प्रयास किया और स्कार्पियो को रोड के साइड से निकालना चाहा तो युवकों ने उन्हें घेर लिया और गाड़ी पर जमकर पथराव किया। जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान युवकों ने दोनों स्कार्पियों सवारों को गाड़ी से निकालकर लाठी, डंडों से मारपीट की। इस दौरान एक युवक ने कट्टे से फायर किया। वहीं राजकुमार के गले में पहनी सोने की चेन भी आरोपी छीन कर ले गए। घटना को लेकर पीडि़त राजकुमार पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।