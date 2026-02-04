लाइलाज: कैंसर मेें बचाव और सतर्कता ही इलाज

धौलपुर. आज अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस है। कैंसर एक बीमारी है जिसका अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं है, केवल सावधानी और सतर्कता ही बचाव है। हर साल ४ फरवरी को कैंसर को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम होते हैं। कैंसर वैश्विक महामारी है और अलग-अलग स्तरों पर इससे मानव युद्ध लड़ रहा है। धौलपुर में भी कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि, बीते दो साल से नए मरीजों की संख्या कम हुई है। साल 2023 में 14 और 2024 में 6 मरीज थे जो साल 2025 में घटकर 4 रह गए। इसी तरह तरह ओपीडी की भी संख्या घटी है। चिकित्सकों का कहना हैं कि मुंह का कैंसर तेजी से फैलता है। जिले में जो मरीज आ रहे हैं उनमें अधिकतर पान मसाना और धूम्रपान वाले अधिक हैं। चिकित्सक लोगों को धूम्रपान और गुटखा, खैनी व तंबाकू इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहने की सलाह देते हैं। हालांकि, यह उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।