मिड डे मील बनी माजक, तीन माह से अटका जिले के राजकीय स्कूलों का बजट

यहां यह बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय ने जिले के 1180 के आस पास सरकारी स्कूलों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में पढऩे वाले कक्षा 1-8 तक के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का भोजन की पोषाहार लागत राशी एवं कुक कम हेल्पर्स का बजट दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता और धीमी रफ्तार की वजह से स्कूलों को अभी भी पिछले साल एक नवंबर से पैसा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बिना बजट और लंबे समय से उधारी के बीच मिड डे मील योजना को चलाने में संस्था प्रधानों एवं पोषाहार प्रभारियों के लिए मुसीबत का सबब बन कर रह गया है।