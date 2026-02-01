बोर्ड परीक्षा: निजी स्कूल केंद्रों पर माइको ऑब्जर्वर रखेंगे पैनी नजर

जिले के 77 परीक्षा केन्द्रों पर अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चत की जाएगी। 9 निजी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केन्द्रों के प्रत्येक कक्षा कक्षों में कैमरों के माध्यम से हर परीक्षार्थी पर नजर रखी जाएगी साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों पर अतिरिक्त निगरानी दल भी तैनात किए जाएंगे, जो कंट्रोल रूम से प्राप्त इनपुट के आधार पर मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए इस बार जिले में कुल 88 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 60 परीक्षा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में तो 28 परीक्षा केन्द्र शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। जिनमें कुल39 हजार 943 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान 22 हजार385 परीक्षार्थी10वीं में तो 17 हजार 558 सीनियर सेकंडरी की परीक्षा देंगे। विभाग ने 77 परीक्षा केन्द्रों में 9 निजी स्कूलों को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जिसमें धौलपुर ब्लॉक में 2, बाड़ी ब्लॉक में 3, बसेड़ी में 2 राजाखेड़ा में 1और एक सेंटर मरैना में भी बनाया गया है।