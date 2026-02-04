चार साल…अनगिनत विरोध प्रदर्शन, दर्जनों ज्ञापन… समस्या जस की तस

गोविंद वाटिका क्षेत्र की बलराम बिहार कालोनी, चरण कालोनी, राठौर कालोनी, सुदंर कालोनी और राधापुरम के लोगों का हाल बेहाल है। इन कालोनियों में जाने का प्रमुख रास्ता ही जर्जर हालात में है, जहां सडक़ ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, मिलेंगे तो सिर्फ भारी गड्ढे और उनमें होता जलभराव। क्षेत्र की जलनिकासी भी सुदृढ़ न होने के कारण चेम्बर उफान मार रहे हैं, जिनका पानी सडक़ों पर भर रहा है, तो वहीं कुछ माह पहले ही साफ किए गए नाले फिर दलदल बन चुके हैं। नाले कच्चे होने के कारण लोगों के घरों में पानी बैठ रहा है। जिस कारण कई घरों में सीलन आने से दरारें तक पड़ चुकी हैं। ऊबड़-खाबड़ रास्ते से निकलते वक्त बुजुर्ग और बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ माह पहले ही क्षेत्र के नालों की सफाई ठेका पद्धति से कराई गई थी, लेकिन नालों की सफाई में कोताही बरती गई यही कारण है कि नाले फिर चौक हो रहे हैं और उनका पानी रास्तों में भर रहे है। तो गंदगी और बदबू से लोगों का हाल बेहाल है।