दिन दहाड़े 10 सेकंड में बाइक ले उड़ा चोर

dholpur, बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के सेढ़ पाड़ा मोहल्ले में दिन-दहाड़े स्कूल लेक्चरर के घर के बाहर रखी बाइक के चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर मात्र 10 सेकंड में वारदात को अंजाम दे बाइक को चुरा ले गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जिसमें चोर गली में से बाइक को लेकर जाते हुए दिख रहा है। कैमरे में चोर शहर के महाराज बाग चौराहे पर पुलिस की गाड़ी को देख बाइक को वापस मोड़ते हुए भी देखा गया है। घटना को लेकर पीडि़त ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है।