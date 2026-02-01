किसान चिंतित…82 हजार हेक्टेयर फसल पर संकट के बादल

धौलपुर जिले का किसान पिछले कुछ सालों से मौसम की मार झेलता आ रहा है। इस स्थिति में कई हेक्टेयर फसल खराबा के दौर से भी गुजरी है। ऐसी ही स्थिति वर्तमान में रबी की फसल पर भी आन पड़ी है। इस समय सरसों, आलू, चना और दलहन की फसल पकने के कगार पर है तो कई ब्लॉकों में यह फसल पक भी चुकी है। आखासतौर पर सरसों की फसल इस समय पकाव की अवस्था में है, ऐसे में बारिश और अधिक नमी से फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, आलू और दलहन की फसल भी सडऩ और विभिन्न रोगों की चपेट में आने लगी है। क्योंकि कई जगह आलू की फसल पक चुकी है और खुदाई का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। दलहनी फसलें भी ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं सह पातीं। ऐसे समय में बारिश होने से मटर सड़ सकती है। अगर खेत में पानी भर जाए तो जड़ें सडऩे लगती हैं, पौधा पीला पड़ जाता है, फलियां टूटकर गिर जाती हैं और दाने सिकुड़ जाते हैं। तो वहीं मौसम विभाग भी आगामी दिनों में भी खराब मौसम रहने और हल्की बारिश के आसार जता रहा है, जिससे किसानों का चिंतित होना लाजिमी है।