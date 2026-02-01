हाइटेक होता किसान…कर रहा स्मार्ट तकनीक से खेती

कृषि पर्यवेक्षक धर्मेन्द्र सिंह मीणा ने बताया कि छोटे किसानों के लिए अगेती खेती वरदान है।उन्होंने बताया कि सरमथुरा क्षेत्र में ज्यादा किसान छोटे और सीमांत वर्ग के हैं। जिनके पास एक से पांच एकड़ तक जमीन है। ऐसे किसानों के लिए जमीन से ज्यादा कमाई करने का सबसे अच्छा तरीका अगेती खेती है। कृषि अधिकारियों ने बताया कि जनवरी से 15 फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, जिससे खुले खेत में सब्जी के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ज्यादातर किसान ठंड खत्म होने का इंतजार करते हैं और फरवरी के अंत में बुवाई करते हैं। नतीजा यह होता है कि सबकी फसल अप्रेल-मई में एक साथ बाजार में आती है और दाम गिर जाते हैं।